Аналитики снизили прогноз цен на нефть впервые за восемь месяцев – WSJ

Аналитики 14 инвестбанков, опрошенные в конце мая The Wall Street Journal, понизили прогноз цен на нефть, несмотря на договоренность ОПЕК и примкнувших к ней стран, включая Россию, продолжать держать добычу на сниженном уровне до марта 2018 г. По оценкам экспертов, средняя цена Brent в этом году составит $56, WTI – $54 за баррель; в обоих случаях прогноз был понижен на $1 по сравнению с апрельской оценкой. Взгляды аналитиков на рынок ухудшились впервые за последние восемь месяцев.

Они сомневаются, что простого продления соглашения на девять месяцев будет достаточно, чтобы вывести с рынка избыточные запасы нефти, особенно на фоне наблюдающегося увеличения буровой активности и добычи в США. Эти взгляды разделяют и трейдеры. Цена нефти Brent, превышавшая $54 за баррель накануне саммита ОПЕК, с тех пор упала ниже $50 и к 17.30 мск в пятницу опустилась до $49,8. WTI, в свою очередь, упала с $52 до $47,6 за баррель.

Банки снизили и более долгосрочные прогнозы. Среднюю цену Brent в 2018 г. они теперь ожидают на уровне $59, а в 2019 г. – $60 за баррель. Это на $9 и $16 соответственно ниже их прогнозов, сделанных в мае прошлого года.

«У них [ОПЕК+] нет стратегии выхода, и это беспокоит рынок. Все опасаются, что после истечения срока соглашения в марте ОПЕК снова зальет рынок нефтью», – сказал WSJ Хамза Хан, начальник отдела стратегии на сырьевых рынках ING Bank.