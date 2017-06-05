Михельсон рассказал об интересе саудовцев к проектам «Сибура»

Саудовская Аравия интересуется участием в нефтехимических проектах «Сибура», заявил один из основных акционеров компании – Леонид Михельсон. «Делегация Саудовской Аравии ознакомилась с проектами "Сибура", – цитирует его ТАСС. По его словам, компания собирается рассмотреть с Саудовской Аравией совместный проект по производству каучука, примерно такой же, который сейчас реализует "Сибур" с Reliance в Индии.

Также стороны обсудили совместные проекты с «Новатэком», сказал Михельсон, который возглавляет правление этой компании. «Я рассказал о планах "Новатэка", мы обсудили возможности нашего сотрудничества. Предложил им рассмотреть участие в наших перспективных проектах», – рассказал Михельсон. «Интерфакс» уточняет, что приглашение было адресовано министру нефти Саудовской Аравии, председателю совета директоров Saudi Aramco Халиду Аль Фалиху.