«Лукойл» обсуждает с Saudi Aramco закупки нефти для НПЗ в Европе

«Лукойл» ведет переговоры с Saudi Aramco о совместном проекте по маркетингу нефти, сообщает RNS со ссылкой на заявление президента компании Вагита Алекперова на ПМЭФ. По его словам, «Лукойл» хочет покупать саудовскую нефть и перебрасывать ее на свои НПЗ в Европе, «чтобы делать микс на наших заводах в Европе по качеству». «Мы договорились, что проведем качественный анализ этих нефтей, подойдут ли они для переработки как добавка к нашей нефти Urals», — добавил он.

Недавно о переговорах с саудовским холдингом на предмет возможного технологического сотрудничества говорил предправления «Транснефти» Александр Дюков, а министр энергетики Александр Новак не исключил участия российских инвесторов в IPO Aramco. Также стало известно о переговорах «Роснефти» с этой компанией.