«Газпром нефть» готова договориться с Saudi Aramco о сотрудничестве

«Газпром нефть» обсуждает возможность технологического сотрудничества с Saudi Aramco и вполне готова договориться с саудовскими партнерами, рассказал журналистам на ПМЭФ предправления компании Александр Дюков. «Возможность для технологического сотрудничества очень большая, от карбонных коллекторов до…. Там список технологий на целую страницу», - сказал он, но перечислять не стал.

Также на форуме компания подписала соглашение с Halliburton о технологическом сотрудничестве. Соглашение, по словам Дюкова, позволит вывести сотрудничество на высокий уровень. «Вы знаете, что качество запасов в мире ухудшается. Совместно с Halliburton адаптируем высокотехнологических операций (бурение многослойных скважин, многостадийные разрезы в горизонтальных скважинах) под конкретные наши месторождения в ЯНАО и ХМАО». По его словам, совместная работа позволит дополнительно вовлечь десятки миллионов тонн нефти к отработке.