Шамолин: иск «Роснефти» нанес «серьезный удар по рыночной капитализации АФК «Система»

Иск «Роснефти» нанес «серьезный удар по рыночной капитализации АФК "Система", заявил президент АФК Михаил Шамолин, слова которого приводятся в сообщении компании.

«Действия истцов нанесли серьезный удар по рыночной капитализации АФК "Система". При этом мы уверены, что требования истцов являются незаконными и необоснованными, и будем решительно отстаивать наши интересы всеми законными способами», – прокомментировал ситуацию Шамолин.

В начале мая «Роснефть» и «Башнефть» подали в суд иск к «Системе» и ее «дочке» «Система-инвесту» на сумму 106,6 млрд руб. Во столько истцы оценили потери «Башнефти» при ее реорганизации в 2013–2014 гг. 23 мая они подали заявление об увеличении размера исковых требований до 170,6 млрд руб. Иск зарегистрировал Арбитражный суд Башкирии.