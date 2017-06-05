Выручка АФК «Система» по МСФО за I квартал снизилась на 0,6% до 163,4 млрд рублей

Консолидированная выручка АФК «Система» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) уменьшилась в I квартале 2017 г. на 0,6% по сравнению с показателем за аналогичный период 2016 г. и составила 163,35 млрд руб. Об этом говорится в сообщении корпорации.

Скорректированная чистая прибыль в доле АФК «Система» уменьшилась на 29,3% и составила 1,58 млрд руб., в основном благодаря доходам от валютной переоценки. В компании отметили, что снижение произошло, в частности, из-за сокращения финансовых доходов и доходов от курсовых разниц МТС, а также увеличения расходов на износ и амортизацию в Segezha Group.

Чистая прибыль в доле АФК в отчетном периоде сократилась на 20,8% до 1,58 млрд руб.