Президент АФК «Система» готов обсуждать мировое соглашение с «Роснефтью»

Президент АФК «Система» Михаил Шамолин заявил о готовности компании к диалогу о возможности заключения мирового соглашения с «Роснефтью». Его цитирует «Прайм». Ранее на ПМЭФ главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин дал понять, что допускает заключение такого соглашения. По его словам, он допускает самые разные варианты развития ситуации с судебным разбирательством с АФК. «Возможно все», - сказал он, отвечая на вопрос о возможности мирового соглашения по этому спору.

На словах Сечина котировки АФК начали расти, рост достигал 10%, на момент написания этой новости их рост составлял 8,8% к уровню закрытия четверга.

В начале мая «Роснефть» и «Башнефть» подали в суд иск к «Системе» и ее «дочке» «Система-инвесту» на сумму 106,6 млрд руб. Во столько истцы оценили потери «Башнефти» при ее реорганизации в 2013–2014 гг. 23 мая они подали заявление об увеличении размера исковых требований до 170,6 млрд руб. Иск зарегистрировал Арбитражный суд Башкирии.

Шамолин ранее говорил, что считает аргументы «Роснефти» необоснованными, что логику иска в АФК не понимают, а позицию «Системы» по «Башнефти» он считает юридически безупречной. Он напомнил, что «Башнефть» перешла к АФК как «совокупность разрозненных активов». «Мы привели их в порядок, создали эффективную нефтяную компанию. За время нашего владения капитализация «Башнефти» увеличилась в 8 раз. И это уже был совершенно не тот актив, который был приобретен в 2009 г., - говорил он «Ведомостям». - Грубо говоря, сумма ущерба, которая нам вменяется, выше, чем стоимость совокупности тех активов, которые мы когда-то приобрели. То есть, по большому счету, в иске говорится о том, что мы сначала увеличили многократно стоимость, а потом еще и не досоздали стоимость на 106 млрд руб.»