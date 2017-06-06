Топ-менеджер «Газпрома»: Уместнее говорить о наценке на газ для Турции, а не о скидке

Переговоры с Турцией о поставках газа «Газпром» начинал в период высоких цен, сейчас они продолжаются при низких ценах, отметил зампред правления компании Александр Медведев. На пресс-конференции 6 июня его спросили, будет ли для Турции скидка на газ. Это долгая история, отметил он. Сейчас, по его словам, «впору говорить не о скидках, а о наценках». Медведев считает предпочтительным решение этого вопроса «не арбитражным путем».

В конце 2015 г. «Газпром» инициировал процедуру пересмотра контрактной цены турецким поставщикам, сообщал «Интерфакс». В начале 2016 г. концерн отменил турецким частным компаниям скидку на газ в размере 10,25%, а затем снизил поставки частным импортерам, сообщал ТАСС. Позже «Газпром» опроверг информацию об отмене скидки. В апреле «Газпром экспорт» договорился с частными импортерами (Akfel Gaz, Avrasya Gaz, Bati Hatti, Bosphorus Gaz, Kibar Energy, Shell Energy, Enerco Enerji) о цене на газ в 2016 г., писал ТАСС. В контрактах «Газпрома» на поставку газа турецким независимым импортерам с 1 января 2017 г. может появиться скидка 10,25% к цене по формуле, индексированной к корзине нефтепродуктов, сообщал в декабре «Интерфакс» со ссылкой на источник, близкий к импортерам. Пр его сведениям, изменения в долгосрочные контракты согласованы между «Газпромом» и компаниями Akfel Gaz, Enerco и Avrasya. Источник, близкий к «Газпрому», не подтвердил наличие такой договоренности «Ведомостям», а еще один источник сказал, что переговоры идут.