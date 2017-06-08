Совет директоров «Мечела» рекомендовал выплатить 10,28 рубля на «преф»

Совет директоров «Мечела» рекомендовал собранию акционеров не выплачивать дивиденды за 2016 г. по обыкновенным акциям, а по привилегированным выплатить дивиденды в размере 10,28 руб. на одну акцию. Об этом говорится в сообщении компании.

Совет директоров также рекомендовал утвердить распределение части накопленной прибыли прошлых лет в следующем варианте: 1,426 млрд руб. направить на выплату дивидендов по размещенным привилегированным акциям, на покрытие убытка за 2016 г. направить 7,873 млрд руб., остаток прибыли в размере 18,232 млрд руб. оставить нераспределенным.

Список лиц, имеющих право на получение дивидендов за 2016 г., предложено составить на основании данных реестра акционеров «Мечела» по состоянию на 11 июля 2017 г. Годовое общее собрание акционеров состоится 30 июня.