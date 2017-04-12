«Мечел» договорился с Baosteel о поставке 1 млн тонн якутского угля

«Мечел» заключил контракт на поставку китайской металлургической компании Baosteel Resources (входит в China Baowu Steel) до 960 000 т коксующегося угля премиальных марок, добытого в Южной Якутии, с апреля 2017 г. по март 2018 г., говорится в сообщении «Мечела».

Поставки будут осуществляться через принадлежащий "Мечелу" торговый порт Посьет. Цена будет определяться сторонами на ежемесячной основе.

«В прошлом году «Мечел» направил в адрес Baosteel Resources 15% от всего объема коксующегося угля, реализованного третьим лицам. Мы и в дальнейшем будем рады предложить китайским клиентам высококачественную угольную продукцию, которую они уже успели оценить за время многолетнего партнерства», - напоминает российская компания.