«Префы» «Мечела» дорожали более чем на 6% на новостях о дивидендах

В ходе торгов на Московской бирже привилегированные акции «Мечела» дорожали более чем на 6% на новостях о дивидендах. По данным на 11.34 мск, префы «Мечела» стоили 119 руб. за акцию (+6,3%). Максимальная стоимость составляла 120 руб., минимальная — 111,3 руб.

Обыкновенные акции дешевели более чем на 2,5%. К 11.37 мск они торговались на уровне 142,7 руб. за акцию (-2,66%).

Ранее сегодня совет директоров «Мечела» рекомендовал собранию акционеров не выплачивать дивиденды за 2016 г. по обыкновенным акциям, а по привилегированным выплатить дивиденды в размере 10,28 руб. на одну акцию. Годовое общее собрание акционеров состоится 30 июня.