Valio расширила производство на единственном заводе в России

Финский производитель молочных продуктов Valio 8 июня запустил новые производственные линии на своем единственном российском заводе, сообщает ТАСС. Мощность предприятия в подмосковном Ершове должна увеличиться в полтора раза, до 15 000 т продукции в год.

В 2013 г. продажи Valio в России превысили 400 млн евро, сообщили ТАСС в компании. На Россию в экспорте компании приходилось 37%, но 90% российского экспорта было произведено в Финляндии. После введения эмбарго на импорт продуктов питания из ЕС и США российское подразделение Valio в рекорные сроки наладило выпуск полного ассортимента популярного в России плавленого сыра Viola, заявила в Ершове гендиректор Valio Анника Хурме. С 2014 г. Valio нарастила производство плавленого сыра в России в три раза, что позволило увеличить продажи в условиях продовольственного эмбарго. По данным аналитического агентства Nielsen по итогам февраля 2016 - марта 2017 г., Valio занимает 32% рынка плавленого сыра в денежном выражении в Санкт-Петербурге и 21% - в Москве. Пока эти доли несопоставимы с позициями Valio в России до введения санкций, отметили в пресс-службе компании.