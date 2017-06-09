Суд в Бельгии отменил аресты российского имущества по иску экс-акционеров ЮКОСа

Суд в Бельгии отменил аресты, наложенные ранее в этой стране на российское имущество по иску экс-акционеров ЮКОСа, сообщил «Интерфаксу» Андрей Кондаков - глава Международного центра правовой защиты (МЦЗ), представляющего интересы России в этом споре.

«Решением суда первой инстанции Брюсселя сняты все аресты c российской собственности в Бельгии. Вся собственность [России] освобождена, а также освобождена собственность, арестованная по ошибке, - [филиалы российских информационных агентств] ИТАР-ТАСС и «РИА Новости», - сказал Кондаков в пятницу «Интерфаксу».

«Это принципиальная победа российской стороны. Мы полностью освободили все российские активы», - подчеркнул юрист.