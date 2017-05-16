Решение КС России по ЮКОСу стало компромиссным – Зорькин

Россия учла позицию Страсбургского суда по делу ЮКОСа в постановлении, вынесенном ранее Конституционным судом России, заявил председатель КС Валерий Зорькин.

«Страсбург посчитал, что Россия нарушила конвенцию (Европейскую конвенцию прав человека), так как у ЮКОСа были взысканы налоговые штрафы за пределами срока давности», – напомнил Зорькин, выступая на международной конференции «Конституционное правосудие: доктрина и практика» в Санкт-Петербурге.

«Как решал это дело КС? За основу мы взяли Конституцию. Налоговые обязанности, зафиксированные в Конституции, предполагают, что налогоплательщик должен платить добросовестно <...> Если сторона, а в данном случае ЮКОС, сознательно тормозила проверку, скрывала документы, суд был вправе посчитать, что три года (срок давности) не могли использоваться налоговыми органами. Они не могли получить документы, так как это тщательно скрывалось. Поэтому КС решил, что Конституция в данном случае не нарушена», – пояснил он.

«Конституционный суд и в случае штрафа (который требовали выплатить акционеры ЮКОСа) все же нашел компромисс в той мере, в какой это возможно. Если компания укрыла средства на офшорных счетах, тогда надо принять усилия открыть эти резервы, и тогда, если долг погашен, выплатить средства акционерам», – подчеркнул Зорькин.

Он также добавил, что КС с готовностью будет учитывать мнение международного правового сообщества и расширять гарантии прав человека.