Число нефтегазовых установок в мире в мае выросло впервые за три месяца

Число действующих нефтяных и газовых буровых установок в мире в мае увеличилось впервые за три месяца, свидетельствуют данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes.

В среднем в минувшем месяце в мире работало 1935 установок против 1917 в апреле. При этом майский уровень на 530 больше показателя за аналогичный месяц 2016 г.

В США количество установок в мае выросло на 40 относительно предшествующего месяца и составило 893 - максимум с апреля 2015 г. В то же время в Канаде показатель сократился на 23 - до 85 буровых.

Кроме того, уменьшилось число буровых в Африке - на пять (до 84) и в Азиатско-Тихоокеанском регионе - до 197.

В остальных регионах их количество увеличилось: на Ближнем Востоке - на две (до 391), в Европе - на четыре (до 95), в Латинской Америке - на восемь (до 190).

По итогам 2016 г. среднемесячное количество действующих нефтяных и газовых буровых установок в мире было минимальным за последние 17 лет и составляло 1593. Годом ранее их насчитывалось 2337, в то время как в 2014 г. в мире работало максимальное с 1985 г. число буровых - 3578.