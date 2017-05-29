Brent торгуется на уровне $52,05 за баррель

К 9.30 мск 29 мая июльские фьючерсы на Brent торговались на лондонской бирже ICE Futures на уровне $52,05 за баррель, июльские фьючерсы на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) – у $49,71 за баррель. Котировки снижаются при низкой активности торгов из-за праздников в США, Великобритании и Китае, отмечает «Интерфакс». Агентство напоминает, что за предыдущую сессию Brent подорожала до $52,15 за баррель, WTI – до $49,8 за баррель, за прошлую неделю Brent потеряла около 2,7% своей стоимости, WTI подешевела примерно на 1,7%, несмотря на 5%-ный скачок котировок на решении участников ОПЕК и не входящих в картель нефтедобывающих стран продлить ограничения на добычу нефти.

По данным американской нефтесервисной компании Baker Hughes, на прошлой неделе количество действующих буровых установок в США увеличилось на две и достигло 722 – максимальной отметки с апреля 2015 г. Показатель растет непрерывно на протяжении 11 недель, такого не было с августа 2011 г. Сырьевой аналитик ANZ Bank Даниэль Хайнс полагает, что нефтяные котировки будут повышаться в III квартале на фоне «реального сокращения добычи, которое скажется на рынках». Однако, отмечает он, движение вверх может быть ограниченным. По мнению эксперта, в предстоящем квартале цены на нефть могут приблизиться к уровню $60 за баррель, сообщает Dow Jones.