«Аэрофлот» пообещал до 650 000 рублей разовых выплат при трудоустройстве пилотов

«Аэрофлот» вводит единовременные выплаты при трудоустройстве летного состава. Так, 650 000 руб. компания будет выплачивать командирам воздушного судна, 350 000 руб. - вторым пилотам.

«Эти выплаты будут производиться тем пилотам, которые впервые трудоустраиваются в "Аэрофлот". На выплаты могут рассчитывать и бывшие пилоты "Аэрофлота", решившие вернуться на прежнее место работы. Но выплата может быть произведена только тем, со времени увольнения которых из группы "Аэрофлот" прошло не менее трех лет. Также выплаты не производятся при переходе из компании в компанию внутри группы», - говорится в сообщении перевозчика.

Вместе с тем отмечается, что разовые выплаты достанутся тем работникам, которые обязуются отработать в «Аэрофлоте» не менее двух лет. В случае досрочного расторжения трудового договора работникам придется возместить денежные средства «пропорционально неотработанному времени».

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в отрасли сообщала, что российские авиакомпании обеспокоены утечкой кадров в Китай и Корею. Среди компаний, которых коснулась проблема, газета называет S7, «Уральские авиалинии», «Волга-Днепр» и «ВИМ-Авиа». По данным ее собеседников, за последние 2,5 года в регион уехали более 300 «наиболее подготовленных пилотов с отличными знаниями английского» — капитанов воздушного судна (КВС) и КВС-инструкторов.

Один из собеседников газеты не исключает, что сбои в графике рейсов «ВИМ-Авиа» могли случиться в том числе из-за ухода одновременно 12 КВС. Приток российских летчиков в Китай совпал с падением пассажиропотока и прекращением работы «Трансаэро», заметил источник в зарубежном рекрутинговом агентстве, которое набирает летчиков для КНР.