Россельхознадзор оштрафовал Leroy Merlin

Россельхознадзор оштрафовал сеть Leroy Merlin за продажу семян цветов и овощей, не разрешенных к использованию. Об этом говорится в сообщении ведомства. Нарушение было обнаружено в подмосковном магазине Leroy Merlin, находящемся на Новорижском шоссе. В частности, в магазине не была обеззаражена секция «Сад».

«В ходе проверки выявлены нарушения... реализация партий пакетированных семян сельскохозяйственных растений с нарушением правил маркировки, не предоставлены документы, подтверждающие карантинное фитосанитарное состояние реализуемой подкарантинной продукции, не проведено карантинное фитосанитарное обследование помещения (секции "Сад")», - поясняется в сообщении.

Помимо штрафа инспекторы службы также выдали предписание об устранении нарушений, а должностному лицу компании - представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.