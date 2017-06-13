Fitch: рейтинги России могут пострадать от санкций США

Суверенные рейтинги России могут испытать понижательное давление, если США расширят санкции против страны, полагает руководитель отдела суверенных рейтингов агентства Fitch Джеймс Маккормак.

«Если санкции создадут новые проблемы для структур помимо корпораций и банков, если санкции будут усилены и затронут государство напрямую», Fitch будет рассматривать такое развитие событий как негативный фактор для рейтингов России, приводит агентство Bloomberg слова эксперта.

При этом, по словам Маккормака, тот факт, что Россия постоянно присутствует в политической повестке дня в США, затрудняет задачу по прогнозированию дальнейшего развития ситуации с санкциями.

В свою очередь, рост цен на нефть и ослабление санкций могут поспособствовать повышению рейтингов России, заявил эксперт.

Председатель сенатского комитета по иностранным делам, республиканец Боб Коркер утром во вторник заявил, что сенаторы от республиканской и демократической партий согласовали вопрос об ужесточении санкций против России. Они должны стать ответом на предполагаемое вмешательство Москвы в выборы в США и ее активность на Ближнем Востоке.