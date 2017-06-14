Правительство решило оставить повышенный НДПИ до 2020 года

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки в Налоговый кодекс, продлевающие на год - до конца 2020 г. - действие ставки НДПИ на нефть, увеличенной на 428 руб. за тонну. Эта мера направлена на обеспечение сбалансированности бюджетной системы, поясняется в сообщении.

Текущей версией Налогового кодекса ставка НДПИ на нефть, увеличенная на 428 руб. за тонну, будет действовать в 2019 г., в 2018 г. ставка увеличивается на 357 руб., в 2017 г. действует ставка, увеличенная на 306 руб.

В проекте основных направлений налоговой политики на 2017-2018 гг. Минфин, предлагая ввести в формулу расчета НДПИ новое слагаемое, определенное на 2017 г. в размере 306 руб., на 2018 г. - 357 руб., на 2019 г. - 428 руб., отмечал, что такое увеличение налоговой нагрузки на нефтяную отрасль «в долгосрочной перспективе резко повышает вероятность ускорения темпов падения добычи нефти в традиционных регионах нефтедобычи (Западная Сибирь, Коми)».