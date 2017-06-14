Средняя цена за литр бензина Аи-95 в России превысила 40 рублей за литр

Стоимость топлива в России в период с 4 по 11 июня значительно выросла. Об этом свидетельствуют данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса Минэнерго.

Средняя цена за литр бензина Аи-95 в России впервые превысила 40 руб., подорожание за неделю составило 9 коп. Средняя цена на Аи-92 выросла на 16 коп. до 37,35 руб. за литр. Летнее дизельное топливо подорожало в среднем на 8 коп. и продается на уровне 38,17 руб. за литр.

Стоимость Аи-92 выше всего в Сибирском округе, в регионе стоимость литра подорожала на 36 коп. В Алтайском крае, Иркутской области цены на Аи-92 выросли за неделю более чем на 50 коп. В Туве литр Аи-92 подорожал на 86 коп.

В Центральном округе литр Аи-92 за неделю подорожал на 22 коп. В Ивановской области он подорожал на 50 коп., в Калужской и Костромской областях - на 40 коп. В Москве и Подмосковье рост составил 21-24 коп.