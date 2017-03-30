Цены на бензин в России растут на 0,1% третью неделю подряд

Средние потребительские цены на бензин в России в период с 21 по 27 марта выросли на 0,1%, сообщила Федеральная служба государственной статистики (Росстат) в четверг.

Цены на бензин растут по 0,1% третью неделю подряд.

Цены на дизельное топливо вторую неделю подряд снижаются на 0,1% после трех недель стабильности.

С начала года бензин подорожал на 1,9%, дизельное топливо - на 2,5%.

За прошедшую неделю в 45 центрах субъектов России отмечался рост цен на бензин. Более всего цены на него увеличились в Перми - на 0,8%, Элисте и Липецке - на 0,6%.

В Москве и Санкт-Петербурге за прошедшую неделю цены на бензин выросли на 0,1%. На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки Аи-92 (Аи-93 и т. п.) можно было приобрести по цене от 34,80 до 37,40 руб. за литр, марки Аи-95 и выше - от 37,90 до 41,70 руб. В Санкт-Петербурге бензин марки Аи-92 (Аи-93 и т. п.) стоил от 35,00 до 36,69 руб., марки Аи-95 и выше - от 38,30 до 40,74 руб. за литр.