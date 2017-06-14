«Победа» оспорила в Верховном суде требование об установке видеокамер в самолетах

Авиакомпания «Победа» подала в Верховный суд жалобу на решение судов нижестоящих инстанций о законности предписания Ространснадзора от 31 марта 2016 г. об установке видеокамер в салонах самолетов, следует из картотеки суда.

Ранее сообщалось, что Девятый арбитражный апелляционный суд 29 ноября 2016 г. подтвердил решение Арбитражного суда Москвы, который 12 сентября признал законным предписание ведомства о необходимости установить видеокамеры.

На заседании суда первой инстанции 12 сентября 2016 г. представитель авиакомпании заявила, что оспариваемое «предписание незаконно, так как невыполнимо», потому что в России нет сертифицированных организаций, устанавливающих видеокамеры на бортах «Победы». Все лайнеры авиакомпании произведены американской корпорацией Boeing, которой необходимо произвести соответствующие изменения для установки аппаратуры.

Представитель ведомства в суде заявил, что аналогичное предписание было выдано авиакомпании Red Wings, которая его выполнила. Однако представитель «Победы» возразила, что парк Red Wings состоит из самолетов российского производства.