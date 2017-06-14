«Роснефть» вместе с партнерами инвестирует в российский шельф более $8 млрд

Нефтекомпания «Роснефть» вместе с партнерами планирует вложить 480 млрд руб. ($8,4 млрд) в освоение шельфа.

«Суммарный объем инвестиций в освоение континентального шельфа Российской Федерации совместно с партнерами по проектам на ближайшие пять лет оценивается в 480 млрд руб.», - говорится в ответе «Роснефти» на запрос Reuters.

Ранее «Роснефть» планировала, что в 2017-2021 гг. увеличит в 2,5 раза вложения в разработку арктического шельфа, до 250 млрд руб. В 2012-2016 гг. инвестиции оценивались в 100 млрд руб.

Как отмечает Reuters, «Роснефть» имеет соглашения на разработку шельфа с такими компаниями, как ExxonMobil, Statoil, Inpex, PDVSA, CNPC и Petrovietnam. В 2014 г. «Роснефти» и ExxonMobil пришлось заморозить проект в Карском море из-за санкций.

В «Роснефти» заявили, что санкции заставляют Россию искать других партнеров, а также налаживать производство необходимых технологий внутри страны. «Российские нефтегазовые компании адаптировались к санкционным ограничениям и продолжают развивать сложные проекты на шельфе Арктики, привлекая российских подрядчиков и используя в том числе и собственные инновационные разработки», - отмечается в комментарии компании.

Компания подтвердила, что продолжит бурение на Хатангском лицензионном участке в акватории моря Лаптевых «вне зависимости от того, будут ли санкции или их отменят». Кроме того, компания планирует начать совместные с Eni работы на Западно-Черноморской площади в акватории Черного моря, подрядчиком станет итальянская Saipem. В 2018 г. «Роснефть» начнет работы в Баренцевом море, а в 2019 г. планирует вернуться в Карское море и продолжит работать в Восточной Арктике.