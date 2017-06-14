Экс-менеджмент «Башнефти» может остаться без вознаграждений за 2016 год

Бывший менеджмент «Башнефти», которая в октябре прошлого года перешла под контроль «Роснефти», может остаться без дополнительных выплат за 2016 г.

Ленинский районный суд Уфы удовлетворил требования прокурора Республики Башкортостан о признании несоответствующими закону и не подлежащими применению положений документов «О программе долгосрочной мотивации работников ПАО "АНК "Башнефть" на 2015-2019 гг.» и «О программе дополнительного ежегодного вознаграждения президента ПАО «АНК «Башнефть» на 2015-2017 гг.». «Башнефти» запрещено производить предусмотренные указанными этими программами выплаты, сообщается на сайте нефтяной компании.

Согласно информации, по условиям документов, общий размер дополнительного вознаграждения участникам программ за 2016 г. должен был составить свыше 2,2 млрд руб. Кроме того, в рамках положений программы долгосрочной мотивации компании предстояло осуществить обратный выкуп у менеджмента привилегированных акций «Башнефти» на 486,5 млн руб.

В исковом заявлении прокурора отмечено, что предусмотренные программами выплаты являются необоснованными, носят произвольный характер, а также фактически свидетельствуют о дискриминации одних работников перед другими. Бывшее руководство «Башнефи» использовало полномочия по принятию локальных нормативных актов по трудовым вопросам в целях получения личной материальной выгоды, считает прокурор.

Согласно исковому заявлению, при реализации условий о досрочном прекращении действия программ предусмотренные ими безусловные выплаты имеют характер «золотых парашютов». Таким образом, нормы были включены в условия программ с целью обойти установленные трудовым законодательством ограничения на выплату «золотых парашютов» топ-менеджерам компаний с государственным участием, полагает прокурор.