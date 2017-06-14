Россия разрешила поставки молочной продукции с четырех предприятий Белоруссии

Россельхознадзор отменил временные ограничения на поставки в Россию с четырех молочных предприятий Белоруссии. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Россельхознадзор счел возможным отменить ограничения на поставки в Российскую Федерацию продукции предприятий (кроме сухого молока, сухой молочной сыворотки, сыра, масла) ОАО "Лепельский молочно-консервный комбинат", ОАО "Рогачевский молочно-консервный комбинат" и ОАО "Слуцкий сыродельный комбинат" (Солигорский филиал), - говорится в сообщении.

Ведомство указывает, что такое решение принято по итогам инспекции белорусских предприятий в апреле и мае 2017 г., а также по факту расследования причин несоответствия их продукции требованиям России и Евразийского экономического союза. После изучения предоставленных Белоруссией данных проверок Россельхознадзор также отменяет ограничения на поставки в Россиию продукции ООО «Вахавяк плюс».

Ранее сегодня Россельхознадзор разрешил поставки в Россию сыра с предприятия «Белсыр», а также сухого молока, сухой молочной сыворотки, сыра и масла с Щучинского маслосырзавода.

Полный перечень белорусских предприятий, на которые распространяются ограничительные меры ведомства, публиковался на сайте Россельхознадзора. Согласно ему, под ограничениями остается продукция белорусского предприятия «Молочный полюс» (Могилевская область). Поставлять мясную и рыбную продукцию временно запрещено 24 белорусским предприятиям.