Россия разрешила поставки мяса и молока некоторых белорусских производителей

Россия сняла запрет на поставки семью белорусскими производителями молока и двумя производителями - мяса на российский рынок. «Мы сегодня открыли два предприятия по переработке мяса, которые будут поставлять в основном говядину на российский рынок, и семь молочных заводов, которые будут поставлять на российский рынок цельномолочную продукцию», – заявил Ткачев в эфире телеканала «Россия 24» после переговоров с делегацией минсельхозпрода Белоруссии в Москве.

Он добавил, что в скором времени – «в ближайшую неделю или максимум через десять» – вновь состоится встреча представителей двух стран. «Мы хотим, чтобы белорусская сторона усилила мониторинг, контроль, прежде всего за сырьем, а также за готовой продукцией, внутренний контроль, мы все заинтересованы, чтобы на российский рынок поставлялись качественные продукты», – заявил он, добавив, что Россию беспокоит наличие в белорусской молочной продукции остатков антибиотиков.

«Нас тоже, кстати, проверяют очень серьезно наши западные партнеры. Выворачивают все абсолютно, потому что все понимают, что на экспорт должна идти качественная продукция, – заявил Ткачев. – Все отвечают за здоровье своих людей и к этому [к проверкам] надо относиться спокойно».

При этом Россельхознадзор с 24 мая запретит поставки продукции с белорусских предприятий «Мясной двор «Тарасово», «Мясопродукт» и «Розовый кит», также останется в силе запрет на ввоз продукции Столбцовского мясоконсервного комбината. В то же время Россельхознадзор снял запрет на поставки говядины, говяжьих мясопродуктов и готовой мясной продукции с Пинского мясокомбината и Борисовского мясокомбината № 1.