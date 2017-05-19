В России вступили в силу ограничения на поставки молочной продукции из Белоруссии

С 19 мая в России вступают в силу временные ограничения на поставки из Белоруссии молочной продукции «высокого риска», сообщается на сайте Россельхознадзора. Речь идет о сухом молоке, сыре и масле, произведенных Кобринским маслодельно-сыродельным заводом, Молодеченским молочным комбинатом, компанией «Новогрудские дары», Пружанским молочным комбинатом, Слуцким сыродельным комбинатом, а также о поставках сухой молочной сыворотки от «Бабушкиной крынки».

Российское ведомство объясняет введение ограничений нарушениями ветеринарно-санитарных требований ЕАЭС, показателей безопасности, а также повторным обнаружениям остатков антибиотиков в молочной продукции. О введении ограничений Россельхознадзор предупредил накануне.

В январе руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил о реэкспорте Белоруссией санкционных продуктов. В ответ Минск обвинил «лично Данкверта» в нанесении ущерба интересам Белоруссии, а президент страны Александр Лукашенко дал поручение возбудить против российского чиновника уголовное дело.

В начале апреля проблему обсуждали президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко. Последний призвал Москву отказаться от необоснованных, на его взгляд, обвинений.

Неделю назад на встрече с российской делегацией Лукашенко предположил, что причиной торговых войн становится недобросовестная конкуренция. «Если мы с кем-то конкурируем, тогда надо конкурировать. Потому что у нас свободный рынок. Не я инициатор этой рыночной экономики. Это пришло из России. И мы вынуждены подстраиваться под эту экономику», - заявлял он.