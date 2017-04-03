Минск обвинил руководителя Россельхознадзора в нанесении ущерба интересам Белоруссии

Генеральный прокурор Белоруссии Александр Конюк заявил, что руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт лично наносил ущерб белорусским интересам.

«Ущерб нанес и лично Данкверт», – сказал Конюк. Он добавил, что, по версии белорусской стороны, чиновники Россельхознадзора своими действиями нанесли ущерб интересам Белоруссии.

Генпрокурор сообщил также о продолжении доследственной проверки по «делу Данкверта».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призывал Россию разобраться, прежде чем вводить запрет на поставки белорусских продуктов. 3 февраля Лукашенко поручил министру внутренних дел страны Игорю Шуневичу возбудить дело в отношении руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта. «Нам надо изучить вопрос и возбудить уголовное дело по Данкверту за нанесение ущерба государству», – заявил президент Белоруссии.

В начале января Данкверт обвинил Белоруссию в реэкспорте в Россию украинской говядины. Об этом он заявил в интервью «Российской газете». 28 января Россельхознадзор ограничил ввоз говядины двух белорусских предприятий – ООО «Онэксимпрод» и Лельчицкое райпо ОСП «Производственный комбинат».