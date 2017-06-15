Evraz закрыл сделку по продаже 100% порта в Находке Абрамовичу с партнерами

Evraz закрыл сделку по продаже 100% ОАО «Евраз Находкинский морской торговый порт» основному акционеру холдинга - Lanebrook Limited, говорится в сообщении компании.

В начале мая Evraz сообщил, что договорился о продаже Lanebrook, конечными бенефициарами которой являются Роман Абрамович с партнерами, порта в Находке за $354,4 млн. Сделка получила одобрение миноритарных акционеров Evraz.

Чистые поступления от сделки составят $295 млн и будут направлены на снижение долга компании и улучшение ее финансового состояния, отмечал Evraz.

В рамках сделки компания и Находкинский порт заключили соглашение о перевалке грузов, в соответствии с которым Evraz обязуется поставлять, а Находкинский порт обрабатывать грузы в определенном объеме и по определенным тарифам в течение 5 лет.

Lanebrook принадлежит 63,79% акций Evraz. Конечными бенефициарами компании являются Роман Абрамович (30,76% голосующих акций), Александр Абрамов (21,2%), Александр Фролов (10,58%), Геннадий Козовой (5,85%), Александр Вагин (5,79%), Евгений Швидлер (3,06%).