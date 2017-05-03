Evraz продаст Находкинский порт своему акционеру за $354,4 млн

Evraz сообщил, что подписал соглашение о продаже порта в городе Находка (ОАО «Евраз Находкинский морской торговый порт») своему основному акционеру - Lanebrook Limited за $354,4 млн. Как передает ТАСС, компания информирует, что доходы от сделки будут в том числе направлены на снижение долга компании и улучшение ее финансового состояния.

«Независимые члены совета директоров Evraz единогласно считают, что продажа Находкинского порта стратегически обоснована и позволит получить выгоду от продажи порта, при этом сохраняя мощности по обработке грузов компании на ближайшие пять лет. Независимые члены совета директоров уверены, что сделка является для Evraz экономически выгодной и позволит компании продолжить успешно снижать уровень долга», - цитирует пресс-служба компании члена совета директоров Майкла Пита.

В рамках сделки Evraz и Находкинский порт заключили соглашение о перевалке грузов, в соответствии с которым Evraz обязуется поставлять, а Находкинский порт - обрабатывать грузы (уголь и металлы) в определенном объеме и по определенным тарифам в течение пяти лет.