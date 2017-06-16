Медведев поручил повысить исправность SSJ100 до мирового уровня

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал поручение о подготовке комплекса мер по повышению исправности и увеличению налета самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) до показателей, соответствующих мировому уровню. Как передает «Прайм» со ссылкой на пресс-службу правительства, поручение дано Минпромторгу, Минтрансу, Росавиации, «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК), «Аэрофлоту» и другим авиакомпаниям. Доложить о результатах они должны в августе.

В июне премьер говорил, что на поддержку российского самолетостроения в текущем году планируется потратить более 40 млрд руб. Он отмечал, что в последние годы российские власти прилагают значительные усилия для преодоления кризиса российского авиапрома. Он призвал избегать административного давления при закупке российскими авиакомпаниями отечественных самолетов, но добавил, что нужно «давать правильные сигналы госкомпаниям». Медведев считает, что нужно совершенствовать существующие и новые модели самолетов, повышать их технические и эксплуатационные характеристики, в том числе за счет производства современных, более экономичных и надежных авиадвигателей.