Производство SSJ100 должно вырасти в полтора раза

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, принадлежит государству) планирует в 2017–2019 гг. производить по 34–36 самолетов SSJ100, сказал в пятницу на коллегии Минпромторга президент ОАК Юрий Слюсарь. Ближнемагистральные самолеты SSJ100 производит входящая в ОАК компания «Гражданские самолеты "Сухого" (ГСС).

В 2016 г. ГСС произвела 22 самолета, в 2015 г. – 19, поставлено было с учетом ремаркетированных машин (не с завода, а от одного эксплуатанта другому) 28 и 20 самолетов соответственно, говорит представитель ГСС. Она не уточнила, за счет чего планируется такой рост производства. В сентябре 2015 г. совет директоров ОАК принял новый бизнес-план проекта, согласно которому всего до 2031 г. должно быть продано 595 SSJ100 (предыдущий бизнес-план закладывался на 830 судов), т. е. в 2015–2031 предстояло продать 526 самолетов, по 31 ежегодно (плюс поставленные в 2011–2014 гг.).

Ближайшие планы продаж SSJ100 в первую очередь зависят от лоббирования интересов в «Аэрофлоте», признают два человека, близких к ОАК. «Аэрофлот" – крупнейший эксплуатант SSJ100 – заказал 50 судов, уже получил 30, контракт на оставшиеся должен быть подписан на авиасалоне МАКС-2017. Сейчас у авиакомпаний в эксплуатации около 95 SSJ100.

Помимо «Аэрофлота» крупные российские заказчики SSJ100 – авиакомпании «Ямал», «Якутия», «Ираэро», заказчиком может стать вновь создаваемая авиакомпания «Азимут». Проблема в том, что все эти авиакомпании развивают перевозки из региональных аэропортов, а в России в целом более-менее прибыльно только московское направление, на котором относительно небольшие SSJ100 (98 кресел) не могут конкурировать с узкофюзеляжными Airbus 320/321 Boeing 737, признает собеседник, близкий к ОАК.

Уже несколько российских авиакомпаний не смогли применить SSJ100: у Red Wings в прошлом году забрали все ее пять SSJ100 за неплатежи по договорам лизинга, позже перевозчик объяснил, что они неэффективны по сравнению с Airbus 320/321 и Boeing 737; авиакомпания «Центр-юг» не успела начать эксплуатацию двух полученных SSJ100, так как лишилась сертификата эксплуатанта; такая же история случилась с «Бурятскими авиалиниями» – получив два SSJ100, компания не успела начать на них полеты из-за банкротства.

«В целом такая задача на 2017–2019 гг. выполнима. Внутренний рынок региональных реактивных самолетов составит в 2015–2035 гг. от 160 до 210 судов, но в настоящий момент он крайне насыщен за счет активного стимулирования со стороны государства (субсидирование ставки лизинга для заказчиков отечественных судов, докапитализации ГТЛК для предоставления SSJ100 в льготный лизинг). Поэтому после относительно больших объемов продаж после 2020 г. может наступить глубокий спад», – говорит партнер Strategy Partners Group Артем Малков. Производителю надо использовать эти несколько лет для продвижения SSJ100 на экспорт, добавляет собеседник. Мировой рынок региональных реактивных самолетов в 2015–2035 гг. составит около 4100 ВС, по оценке Strategy Partners Group.