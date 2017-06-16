Арестованные Вайнзихер и Ольховик выдвинуты в совет директоров компании «Т плюс»

Совет директоров ПАО «Т плюс» предложил акционерам 19 кандидатов для избрания в свой состав на годовом собрании, которое пройдет 30 июня. Всего в совете 11 мест.

В число кандидатов включены генеральный директор компании Борис Вайнзихер и управляющий директор АО «Группа компаний "Ренова" и глава нынешнего совета Евгений Ольховик, также являющийся совладельцем «Реновы». Оба находятся под арестом до начала августа 2017 г., в сентябре 2016 г. они стали фигурантами уголовного дела о взяточничестве в Коми. В начале сентября 2016 г. в Следственном комитете России сообщили, что их подозревают в даче взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ).

«Мы не видим препятствий для их номинации, аспекты участия в работе в совете директоров целесообразно обсуждать в случае избрания на годовом собрании акционеров», — пояснили «Интерфаксу» в пресс-службе компании.

Третий фигурант уголовного дела — бывший глава «Вымпелкома» Михаил Слободин, который ранее также возглавлял «Т плюс», не включен в список, при этом он работает в составе нынешнего совета. Он объявлен в международный розыск.

Помимо Слободина в список также не вошли замдиректора по правовым вопросам «Реновы» Владимир Кокорин и корпоративный секретарь «Т плюса» Александр Харитонцев.