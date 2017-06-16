«Аэрофлот» опроверг обвинение в неиндексации зарплат

«Аэрофлот» опроверг сообщение Шереметьевского профсоюза летного состава (ШПЛС) о том, что компания якобы сэкономила 40 млрд руб., не индексируя зарплаты летчикам в течение пяти лет.

«Индексация заработной платы работников ПАО "Аэрофлот" 1 января 2017 г. была проведена в соответствии с законодательством Российской Федерации и коллективным договором ПАО "Аэрофлот". При этом соответствующий приказ прошел установленную процедуру учета мнения представительного органа работников ПАО "Аэрофлот", - заявил "Интерфаксу" представитель компании.

О том, что «Аэрофлот» сэкономил 40 млрд руб., не индексируя зарплаты летчикам в течение пяти лет, ШПЛС сообщил ранее в пятницу. «[За 5 лет] "Аэрофлот" сэкономил 40 млрд руб.: 32 млрд недополучили работники и 8 млрд - бюджет. Мы не предлагаем это выплатить, мы предлагаем с этого года, с 2017-го, увеличить фонд оплаты труда работников на 38%», - заявил президент ШПЛС Игорь Дельдюжов на пресс-конференции.