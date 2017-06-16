Группа «Синергия» сменит название на «Белуга групп»

Группа компаний «Синергия» планирует сменить название на «Белуга групп». На повестку годового собрания акционеров 26 июня вынесен вопрос о новом корпоративном бренде, отмечается в пресс-релизе «Синергии». Смена названия не отразится на организационно-правовой форме и структуре компании.

«Текущее название группы уже не отвечает ее уровню и не в полной мере отражает специфику нашей деятельности, когда на первое место выходит прямая связь с конечным покупателем, коммуникация с которым строится через имя компании», – приводятся в сообщении «Синергии» слова председателя правления Александра Мечетина.

По его словам, ребрендинг позволит не только увеличить узнаваемость компании и продукции, но «также вывести корпоративную культуру на новый уровень, усилить самоидентификацию персонала с названием группы».