«Коммерсантъ»: Независимые директора «Системы» попросили Путина вмешаться в спор с «Роснефтью»

Независимые члены совета директоров АФК «Система» попросили президента Владимира Путина содействовать в урегулировании спора с «Роснефтью», пишет «Коммерсантъ».

По данным издания, четыре независимых директора АФК – бывший руководитель российского подразделения KPMG Роджер Маннингс, бывший министр экономики Люксембурга Жанно Креке, бывший министр экономики Люксембурга Питер Мандельсон и основатель консалтинговой Meade Hall Патрик Кланвильям – 15 июня направили Путину письмо, в котором попросили его обратить внимание на «тревожную ситуацию», связанную с иском «Роснефти» и «Башнефти» к АФК. Источник газеты, близкий к совету директоров, подтвердил направление письма. В АФК отказались от комментариев.

Как следует из письма, с копией которого ознакомился «Коммерсантъ», иск, по мнению директоров, ударил не только по АФК, но и по российскому инвестклимату. Они считают иск «необоснованным и иррациональным», поскольку в нем от АФК требуют «компенсации за обычные корпоративные процедуры». По мнению независимых директоров, иск «демонстрирует стремление отдельных госкомпаний продолжить распространять свое влияние на экономику и бизнес-климат в России, не считаясь с методами и последствиями своих действий», сообщается в письме.

Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев заявил, что «публичная позиция независимых директоров чрезвычайно уязвима, потому что экономическое содержание иска в том, что АФК, делая вид, что она является собственником, просто высасывала “Башнефть” самым что ни на есть циничным и абсолютно беззастенчивым способом».

Авторы письма просят президента «содействовать в урегулировании спора», выражая надежду на «справедливое судебное разбирательство», отмечает издание.

В начале мая «Роснефть» и «Башнефть» подали в суд иск к «Системе» и ее «дочке» «Система-инвесту» на сумму 106,6 млрд руб. Во столько истцы оценили потери «Башнефти» при ее реорганизации в 2013–2014 гг. 23 мая они подали заявление об увеличении размера исковых требований до 170,6 млрд руб. Иск зарегистрировал Арбитражный суд Башкирии.