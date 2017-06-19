Песков: Путин не может вмешиваться в спор между «Роснефтью» и «Системой»

Президент Владимир Путин не может вмешиваться в спор АФК «Система» и «Роснефти», так как он уже решается в суде, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Служебную переписку мы традиционно не комментируем. А что касается спора "Роснефти" и АФК "Система", то он лежит в судебной плоскости и, конечно, президент никоим образом не может вмешиваться в этот процесс», – подчеркнул Песков.

В понедельник газета «Коммерсантъ» сообщила, что независимые члены совета директоров АФК «Система» попросили Путина содействовать в урегулировании спора с «Роснефтью». По данным издания, 15 июня они направили президенту письмо, в котором попросили его обратить внимание на «тревожную ситуацию», связанную с иском «Роснефти» и «Башнефти» к АФК. Иск, по мнению директоров, ударил не только по АФК, но и по российскому инвестклимату. Они считают иск «необоснованным и иррациональным», поскольку в нем от АФК требуют «компенсации за обычные корпоративные процедуры».

Песков добавил, что «говорить о каком-то влиянии на инвестклимат было бы неверно».