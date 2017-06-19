Авиакомпания «Ютэйр» оштрафована за продажу билетов сверх количества мест в самолете

Прокуратура оштрафовала авиакомпанию «Ютэйр» после того, как не всем купившим билеты на рейс пассажирам хватило мест в самолете, т. е. сложилась ситуация, получившая название «овербукинг» (избыточное бронирование). Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Сургутская транспортная прокуратура установила, что вопреки требованиям Воздушного кодекса России 20 февраля 2017 г. авиакомпания в связи с ограничением предельной коммерческой загрузки воздушного судна отказала пяти пассажирам в регистрации и посадке на рейс по маршруту Игрим – Тюмень, уточнили в надзорном ведомстве.

«Юридическое лицо привлечено к ответственности в виде штрафа в 30 000 руб.», – добавили в прокуратуре.

Овербукинг, который практикуют некоторых зарубежные авиакомпании, не соответствует воздушному законодательству России.