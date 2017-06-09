Авиакомпании ищут пассажиров в регионах Е. Разумный / Ведомости

Третья по величине в России авиакомпания – «Ютэйр» планирует перебазировать свои региональные самолеты ATR-72 (турбовинтовой вместимостью 70 кресел, дальность полета – 1650 км) из Москвы на юг России и ищет для них аэропорты, рассказали «Ведомостям» топ-менеджеры двух аэропортов. Гендиректор «Ютэйр» Андрей Мартиросов это подтверждает. «Программу полетов между городами юга России сейчас выполняют два самолета ATR-72, в течение года из Москвы могут быть переведены все пять ATR-72 – это будет зависеть от успешности программы, – говорит топ-менеджер. – В Московском авиаузле среднемагистральные лайнеры заменяют региональные, последние <...> маловаты для московского рынка, но хорошо подходят для региональных перевозок».