Статья опубликована в № 4339 от 09.06.2017 под заголовком: За пассажирами в регионы
Авиакомпании ищут пассажиров в регионах
За месяц уже два перевозчика запустили региональные программы – сначала S7, теперь «Ютэйр»
- Александр Воробьев
- / Ведомости
Авиакомпании ищут пассажиров в регионах
Е. Разумный / Ведомости
Третья по величине в России авиакомпания – «Ютэйр» планирует перебазировать свои региональные самолеты ATR-72 (турбовинтовой вместимостью 70 кресел, дальность полета – 1650 км) из Москвы на юг России и ищет для них аэропорты, рассказали «Ведомостям» топ-менеджеры двух аэропортов. Гендиректор «Ютэйр» Андрей Мартиросов это подтверждает. «Программу полетов между городами юга России сейчас выполняют два самолета ATR-72, в течение года из Москвы могут быть переведены все пять ATR-72 – это будет зависеть от успешности программы, – говорит топ-менеджер. – В Московском авиаузле среднемагистральные лайнеры заменяют региональные, последние <...> маловаты для московского рынка, но хорошо подходят для региональных перевозок».
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