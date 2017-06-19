ФАС поддерживает введение льготного НДС для региональных рейсов в обход Москвы

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) поддерживает идею введения льготной ставки НДС для региональных рейсов в обход Москвы, заявил советник руководителя ФАС Павел Шпилевой, выступая в Совете Федерации.

«В целом по этим направлениям курортным (Сочи, Анапа, Симферополь) мы считаем, что уровень конкуренции из Москвы достаточный, из регионов - недостаточный: 1-2 перевозчика. Может быть, посмотреть предложения коллег, Минтранса, мы с ним согласны, что, может быть, подумать над тем, чтобы установить льготный НДС на рейсы региональные, которые не идут в Москву. Это может помочь», - сказал он.

Ранее газета «Коммерсантъ» писала, что президент Владимир Путин поддержал идею «Реновы» развивать прямые авиаперевозки в регионы, минуя Москву. Установить пониженную ставку НДС для внутрироссийских рейсов за пределами Москвы Путину предложил председатель совета директоров «Реновы» Виктор Вексельберг.