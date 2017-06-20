Росавиация грозит авиакомпаниям проверками в случае больших задержек чартеров

Росавиация пригрозила проверками авиакомпаниям, выполняющим чартерные перевозки с большими задержками. Руководитель ведомства Александр Нерадько сообщил, что 8 июня прошло совещание с известными чартерными перевозчиками.

«Предупредили их, что, если будут продолжаться задержки рейсов свыше двух часов, для начала будем публиковать ежедневно список задержек рейсов, чтобы уже сами пассажиры могли выбирать, с какими авиакомпаниями им летать. Мы этот список (со среды) будем публиковать на сайте Росавиации. Я думаю, что эта репутационная ремарка должна сыграть свою роль при выборе перевозчика», – сказал он в ходе круглого стола, посвященного чартерным перевозкам.

Задержки вылетов достигают и 12 часов, и даже суток, подчеркнул он, назвав это «издевательством над пассажирами».

Он добавил, что Росавиация также может провести проверки исполнения сертификационных и лицензионных требований. «Прежде всего, чтобы нашим пассажирам были полностью гарантированы условия обеспечения безопасности полетов», – отметил Нерадько.

В крайнем случае ведомство может пойти «на точечное ограничение программ нерегулярных перевозок», если увидит, что авиаперевозчик продолжает сохранять огромные задержки рейсов и не стремится исправить ситуацию, добавил Нерадько.