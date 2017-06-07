Росавиация пригрозила авиакомпаниям отменой чартерных рейсов в случае массовых задержек

Росавиация проведет в четверг совещание с представителями чартерных авиакомпаний и предупредит их о возможности отмены нерегулярных рейсов в случае массовых задержек. Об этом рассказал руководитель ведомства Александр Нерадько.

«У нас есть ряд чартерных авиакомпаний, и мы завтра с ними проводим совещание в Росавиации, где мы еще раз предупредим авиакомпании о том, что если будут такие массовые задержки рейсов, то нам придется объявить об этом пассажирам. Нам придется просто пойти на отмену нерегулярных рейсов», — сказал он.

Комментируя ситуацию с «ВИМ-Авиа», Нерадько заявил, что Росавиаия не имеет права из-за задержек рейсов ограничивать сертификат эксплуатанта и по законодательству не может вмешиваться в хозяйственную деятельность компаний. Агентство не может рекомендовать компании пересмотреть маршрутную сеть и график.