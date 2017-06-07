Соколов рассказал, когда разрешится ситуация с задержками «ВИМ-авиа»

Ситуация с задержками авиакомпании «ВИМ-авиа» разрешится в течение двух недель, заявил министр транспорта России Максим Соколов, отвечая на вопрос, как быстро удастся решить проблему с массовыми задержками авиакомпании.

В конце мая сообщалось о массовых задержках рейсов «ВИМ-авиа» из ряда городов России. Транспортные прокуратуры нескольких регионов начали проверку авиакомпании, а Росавиация вызвала руководство перевозчика для разъяснения ситуации.

Ранее стало известно, что «ВИМ-авиа» объявила об отмене 38 рейсов с 6 по 15 июня 2017 г. Это коснулось перелетов по России, а также в Болгарию и Турцию. Неделю назад, вечером 1 июня, авиакомпания уже сообщала о сокращении на 13% чартерных рейсов, запланированных со 2 по 15 июня. Их точное число перевозчик не раскрывает. Сколько перелетов было отменено 2–6 июня, представитель «ВИМ-авиа» уточнить не смог: «По рейсам в цифрах информации нет – коррекция расписания продолжается».

Авиакомпания пошла на этот шаг, чтобы «минимизировать веерные задержки рейсов», сказано на сайте «ВИМ-авиа». Изначально задержку и отмену перелетов спровоцировали два фактора, пояснил представитель перевозчика: поздний возврат с планового технического обслуживания трех воздушных судов в конце мая (их ожидали на 10 дней раньше) и начало отпусков. «ВИМ-авиа», по его словам, не смогла зафрахтовать под перевозку суда других авиакомпаний из-за дефицита свободных самолетов в пик сезона. К каким авиакомпаниям обращалась «ВИМ-авиа», представитель последней не уточнил.