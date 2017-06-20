Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 20 июня 2017 года

Политика

В Сирии наблюдается эскалация конфликта. В понедельник Россия пригрозила нацелиться на самолеты возглавляемой США коалиции в ответ на то, что американский истребитель сбил сирийский военный самолет читать на WSJ.com читать на FT.com

Австралия приостановила свои воздушные операции над Сирией на фоне роста напряженности между Россией и США читать на WSJ.com

НАТО в понедельник объявило о полном размещении своих сдерживающих сил в странах Балтии. Россия осуждает это и тоже увеличивает свои силы в регионе. Обе стороны готовятся провести в регионе масштабные военные учения читать на WSJ.com

Переговоры Великобритании и ЕС по Brexit в понедельник начались с того, что они согласовали дальнейшее расписание переговоров. Но у сторон тут же выявились разногласия по поводу того, сколько страна должна заплатить блоку за выход из него читать на WSJ.com читать на FT.com

Умер американский студент Отто Вармбир, который был приговорен к лишению свободы в Северной Корее и на прошлой неделе вернулся в США в тяжелой коме читать на WSJ.com читать на FT.com

Точка зрения

В последние годы было два арабских мира. Сирия, Ирак, Ливия и Египет страдали от конфликтов, а Катар, Абу-Даби и Дубай процветали, становясь глобальными центрами туризма, бизнеса и финансов. Поэтому, если из-за катарского кризиса резкий взлет последних сменится таким же быстрым падением, это будет иметь последствия для всего мира, пишет колумнист FT Гидеон Рахман читать на FT.com

Крупный план

Инвесторы приветствуют стремление властей Казахстана наконец начать программу приватизации и провести реформы. Замедление экономики стран после обвала цен на сырье придает этому дополнительный импульс читать на FT.com

Экономика

Несмотря на дефолты в прошлом, Аргентине удалось выпустить облигации на $2,75 млрд со сроком погашения 100 лет читать на FT.com читать на FT.com

Число состоятельных китайцев превысило 1,5 млн человек, а совокупный размер их активов достиг $24,2 трлн читать на FT.com

Андрей Рыженко, бывший сотрудник Европейского банка реконструкции и развития, приговорен к шести годам тюрьмы за получение взяток в размере $3,5 млн читать на FT.com

Индустрия

Гонконгский миллиардер Ли Кашин уйдет с поста председателя правления своего конгломерата CK Hutchinson к следующему году. Ему в июле исполнится 89 лет, а его место в компании займет сын Виктор Ли читать на WSJ.com

Европейские члены НАТО выступают планов США ввести тарифы на импорт стали по соображениям национальной безопасности. Они утверждают, что это ударит скорее по ним, а не по Китаю читать на FT.com

Банки продлили на четыре месяца срок выплаты долга сырьевому трейдеру Noble Group, но ему по-прежнему необходимо найти стратегического инвестора читать на FT.com

Автомобили

Amazon думает над тем, чтобы заняться онлайн-продажей автомобилей в Европе. У него уже есть тестовый портал для Fiat в Италии читать на FT.com

Появление самоуправляемых автомобилей может изменить привычный интерьер автомобилей. Возможно, машины будущего будут напоминать жилые комнаты на колесах. Некоторые перемены уже происходят читать на WSJ.com

Энергоресурсы

Антироссийские санкции повлияли на американские нефтегазовые компании сильнее, чем на европейские, так как последние пользуются оставленными Брюсселем лазейками читать на FT.com

Руководитель «Нафтогаза» Андрей Кобелев поддержал решение сената США расширить антироссийские санкции и направить их против строительства «Северного потока - 2» читать на WSJ.com

Разработчик сланцевых месторождений EQT приобретет Rice Energy за $6,7 млрд. В результате сделки будет создан крупнейший производитель газа в США читать на WSJ.com читать на FT.com

Гендиректор Enel Франческо Стараче уверен, что возобновляемая энергетика станет самым дешевым способом производства электроэнергии. По его словам, это снизит роль природного газа читать на FT.com

Финансы

Британские власти обвинили Barclays и четырех его бывших топ-менеджеров в мошенничестве при привлечении средств катарских инвесторов, которые спасли банк в разгар финансового кризиса читать на WSJ.com читать на FT.com

Обвинения в мошенничестве угрожают наследию экс-гендиректора Barclays Джона Варли, который гордился тем, что помог банку избежать государственной помощи во время финансового кризиса читать на FT.com

Возможное включение китайских акций в индексы MSCI во вторник будет свидетельствовать о превращении Китая в привлекательное направление для мировых инвесторов читать на WSJ.com

Сторонники биткоинов разделились на два лагеря, по-разному смотря на предназначение виртуальной валюты. Это угрожает ее будущему читать на WSJ.com

Инвесторы и даже топ-менеджеры Citigroup хотят, чтобы гендиректор Майкл Корбат изменил поведение банка. По их мнению, пришла пора стремиться к росту в таких областях, как розничный банкинг, кредитные карты и торговля акциями читать на WSJ.com

Зипора Купферберг стала «глазами и ушами» Berkshire Hathaway в Германии. Роль консультанта в компании Уоррена Баффетта может вырасти, так как Berkshire ищет новые цели на незнакомых рынках читать на WSJ.com

ЕЦБ в понедельник впервые опубликовал детали правил предоставления экстренных займов проблемным кредиторам. Ранее они были тайной, и это позволяло критикам обвинять ЕЦБ в политизированности читать на FT.com

Технологии

Появление iPhone 10 лет назад сильно повлияло на способ общения и работы людей и изменило многие отрасли. Но также iPhone сильно изменил саму Apple читать на WSJ.com

Президент США Дональд Трамп пожаловался, что правительство отстает от «технологической революции», и призвал обновить его компьютерные системы во время встречи с руководителями технологических гигантов. По его словам, это поможет сэкономить до $1 трлн за 10 лет читать на WSJ.com

Занимающаяся кибербезопасностью UpGuard предупредила, что персональные данные примерно 200 млн американских избирателей абсолютно не защищены и доступны через интернет читать на WSJ.com

Медиабизнес

Snap заключила соглашение с Time Warner на $100 млн. Последняя будет создавать для нее оригинальный контент, чтобы помочь увеличить доходы от рекламы читать на WSJ.com читать на FT.com

Раньше американские киностудии считали ключом к успеху на китайском рынке использование китайских сюжетов и актеров. Но теперь они поняли, что важнее иметь местных маркетинговых партнеров читать на WSJ.com

После скандала с YouTube в связи с появлением рекламы рядом с экстремистским и расистским контентом рекламодатели разделились. Некоторые перестали рекламироваться на YouTube, но другие либо продолжают, либо вернулись после паузы, когда компания стала лучше отслеживать содержание роликов читать на WSJ.com

Потребительский рынок

Основатель Alibaba Джек Ма на этой неделе в Детройте объяснит американским предпринимателям, как лучше продавать товары в Китай. Он обещал Дональду Трампу помочь в создании рабочих мест в США. Но продавцы жалуются на присутствие подделок читать на WSJ.com

Гендиректор фармацевтической компании AstreZeneca Паскаль Сорио обещал инвесторам удвоить выручку, когда отклонял предложение Pfizer о поглощении. Пока AstraZeneca далека от этого, и ее перспективы будут сильно зависеть от результатов тестов ее нового лекарства от рака в ближайшие недели читать на WSJ.com

Международные бренды теряют рыночную долю в Китае, показало новое исследование. Они медленно приспосабливаются к изменению предпочтений потребителей, которые благодаря росту уровня жизни начинают выбирать более дорогие товары повседневного спроса читать на FT.com

Котировки акций Whole Foods в понедельник превысили то, сколько за них предложила Amazon. Это свидетельствует об уверенности инвесторов и некоторых аналитиков, что кто-то из конкурентов постарается перебить предложение Amazon размером $13,7 млрд. Но банкиры в этом сомневаются читать на FT.com

Гендиректор Whole Foods Джон Мэки назвал сделку с Amazon «любовью с первого взгляда», которая началась со «свидания вслепую» более шести недель назад читать на WSJ.com читать на FT.com

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