«Русгидро» не обсуждает скидку на электроэнергию для Тайшетского проекта UC Rusal

«Русгидро» действительно рассматривает новые условия участия в проекте строительства Тайшетского алюминиевого завода, предложенные UC Rusal, сказал «Ведомостям» представитель энергокомпании. При этом никаких льготных контрактов на поставку электроэнергии не обсуждается, подчеркнул он.

По словам представителя «Русгидро», текущая схема участия энергокомпании в проекте наиболее сбалансированная относительно предыдущих предложений UC Rusal. Важным моментом является то, что новые условия участия не ухудшают финансовое состояние «Русгидро», отметил он.

UC Rusal предложил «Русгидро» долю в проекте строительства Тайшетского алюминиевого завода (ТаАЗ) в Иркутской области. Взамен энергокомпания должна взять на себя долг проекта пропорционально полученной доле и предоставить ТаАЗу скидку на электроэнергию. Таково последнее предложение UC Rusal, направленное в энергохолдинг, рассказывали «Ведомостям» со ссылкой на менеджеров металлургической компании сотрудники российского инвестбанка и банка, ведущего переговоры о проектном финансировании строительства ТаАЗа.

Участие «Русгидро» – основное условие банков для предоставления финансирования, говорили собеседники «Ведомостей». Без «Русгидро» у UC Rusal возникают существенные риски, отмечал один из них. Очень важно получить скидку на электроэнергию.

По словам еще одного человека, близкого к одной из сторон переговоров, пока обсуждение идет очень вяло. Доля «Русгидро» и размер скидки обсуждаются, говорил один из собеседников «Ведомостей».

Деньги на проект готовы предоставить Сбербанк, Газпромбанк и ВЭБ, сообщил «Ведомостям» источник, близкий к одной из сторон переговоров. Каждый планировал предоставить по трети необходимых средств, но доли могут поменяться, отмечал он. По его словам, кроме участия «Русгидро» инвесторов также беспокоят сроки и финансовая модель проекта.