Производство водки в России с начала года выросло на 26%

Россия в мае произвела 6,1 млн декалитров (дал) водки, что на 5,2% меньше, чем в мае 2016 г., говорится в материалах Росстата. В январе - мае производство увеличилось на 26,1%.

В частности, в мае было произведено 639 000 дал коньяка, что на 10,5% больше, чем год назад. За пять месяцев производство коньяка увеличилось на 18,5%. Данные по водке и коньяку приведены со ссылкой на Росалкогольрегулирование.

Производство питьевой воды (без сахара и вкусоароматических добавок) в мае выросло на 9,4% до 602 млн бутылок (0,5 л), за пять месяцев - на 7,8%. Производство других безалкогольных напитков в мае снизилось на 14,4% до 72 млн бутылок.