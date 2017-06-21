«Лукойл» посчитал Эргинское экономически неэффективным

«Лукойл» решил не участвовать в аукционе на Эргинское месторождение из-за экономической неэффективности, сообщил президент компании Вагит Алекперов.

«Наши геологи посмотрели: экономика, которая складывается, плюс те ожидания по цене, которые есть, привели к выводу, что экономически будет неэффективно», - сказал он.

«Решили не замораживать стартовый платеж (задаток аукциона равен размеру стартового платежа и достигает 7,4 млрд руб.)», - добавил он.

Алекперов подчеркнул, что при принятии компанией решения не участвовать в аукционе «никакого давления политического не было».