Сечин предложил акционерам «Роснефти» повысить дивиденды до 50% от прибыли

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин предложил акционерам на годовом собрании обсудить повышение дивидендов до 50% от прибыли по МСФО уже с 2017 г. «Мы за это решение», - добавил он, объяснив, что это повысит капитализацию компании.

Весной 2017 г. правительство выпустило поручение Минэкономразвития при сборе дивидендов госкомпаний исходить из расчета 50% прибыли по МСФО. Для каждой госкомпании правительство выпускало отдельную директиву. «Роснефть» госкомпанией формально не считается (принадлежит правительству через подконтрольный «Роснефтегаз»), поэтому под правило не подпадает и платит 35% по прибыли – у правительства это никаких возражений даже не вызывало, все это приняли как должное, объяснял «Ведомостям» источник в федеральных структурах.

Недавно в июне президент России Владимир Путин попросил Сечина вернуться на годовом собрании «к вопросам фискального характера, а именно к выплате 50% дивидендов от чистой прибыли». Представитель «Роснефти» заявил «Ведомостям», что компания не обсуждает просьбы президента, а исполняет их.