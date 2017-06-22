Законопроект об оборотных штрафах за продажу суррогатного топлива внесен в Думу

В Госдуму внесен законопроект «О внесении изменений в кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части ответственности за совершение правонарушений в сфере выпуска и обращения топлива на рынке», подготовленный Минпромторгом. Об этом сообщается на сайте правительства.

Законопроектом предлагается установить ответственность за нарушение изготовителем, исполнителем или продавцом требований технического регламента в виде административного штрафа. Предусматривается, что размер штрафа для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц будет составлять от 100 000 до 300 000 руб.

Кроме того, предлагается установить ответственность за нарушение изготовителем, исполнителем или продавцом требований технического регламента в случае несоответствия характеристик автомобильного и авиационного бензина, дизельного и судового топлива, топлива для реактивных двигателей и мазута установленным требованиям в виде административного штрафа. В этом случае предусматривается, что размер штрафа будет составлять 1% суммы выручки от реализации товаров за календарный год, но не менее 500 000 руб.

Также предлагается установить ответственность за повторное совершение правонарушения в виде административного штрафа в размере 2 млн руб. с конфискацией предметов административного правонарушения или приостановления деятельности на срок до 90 суток.